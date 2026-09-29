Akbarbek Sapayev - Bevafoyim

Akbarbek Sapayev — Bevafoyim
Ijrochi: Akbarbek Sapayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.15 MB
Davomiyligi: 03:20
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Akbarbek Sapayevning «Bevafoyim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Akbarbek Sapayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahorim», «Baxtli Edim», «Taslimman». Bu Akbarbek Sapayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Akbarbek Sapayev - Bevafoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00