Akbarbek Sapayev - Bevafoyim
|Ijrochi:
|Akbarbek Sapayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.15 MB
|Davomiyligi:
|03:20
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
Akbarbek Sapayevning «Bevafoyim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:20, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Akbarbek Sapayev ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Bahorim», «Baxtli Edim», «Taslimman». Bu Akbarbek Sapayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Akbarbek Sapayev - Bevafoyim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.