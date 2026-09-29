Bobur Abdullayev - Do’stlarim

Bobur Abdullayev — Do’stlarim
Ijrochi: Bobur Abdullayev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.25 MB
Davomiyligi: 03:56
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Do’stlarim» — Bobur Abdullayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:56, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Bobur Abdullayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bobur Abdullayev - Do’stlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00