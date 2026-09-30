Vefa Serifova - Darixdi Qelbim
|Ijrochi:
|Vəfa Şərifova
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.66 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Darixdi Qelbim» — Vəfa Şərifova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Vəfa Şərifova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Turkish Mashup», «Daha Nə Gözləyəsən», «Qurban olum». Bu Vəfa Şərifovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Vefa Serifova - Darixdi Qelbim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.