Vefa Serifova - Darixdi Qelbim

Vefa Serifova — Darixdi Qelbim
Ijrochi: Vəfa Şərifova
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.66 MB
Davomiyligi: 04:10
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Darixdi Qelbim» — Vəfa Şərifova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Vəfa Şərifova ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Turkish Mashup», «Daha Nə Gözləyəsən», «Qurban olum». Bu Vəfa Şərifovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Vefa Serifova - Darixdi Qelbim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00