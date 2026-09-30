Balaeli & Baba Qedirli - Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem
|Ijrochilar:
|Balaəli, Baba Qedirli
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.35 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-09-2026
Qo'shiq haqida
«Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem» — Balaəli va Baba Qedirli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Bu Balaəlining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Balaeli & Baba Qedirli - Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.