Balaeli & Baba Qedirli - Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem

Balaeli & Baba Qedirli — Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem
Ijrochilar: Balaəli, Baba Qedirli
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.35 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem» — Balaəli va Baba Qedirli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ozarbayjoncha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-sentabrda qo'shilgan. Bu Balaəlining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Balaeli & Baba Qedirli - Men Hacan Esqe Xeyanet Elemisem qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00