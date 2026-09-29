Sardor Mamadaliyev - Qahva
|Ijrochi:
|Sardor Mamadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.53 MB
|Davomiyligi:
|03:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Qahva» qo'shig'ini Sardor Mamadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang». Bu Sardor Mamadaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sardor Mamadaliyev - Qahva qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.