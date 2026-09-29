Sardor Mamadaliyev - Qahva

Sardor Mamadaliyev — Qahva
Ijrochi: Sardor Mamadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.53 MB
Davomiyligi: 03:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qahva» qo'shig'ini Sardor Mamadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang». Bu Sardor Mamadaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sardor Mamadaliyev - Qahva qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00