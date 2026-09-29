Elyorbek Raxmatov - Lyublyu 2

Elyorbek Raxmatov — Lyublyu 2
Ijrochi: Elyorbek Raxmatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.72 MB
Davomiyligi: 02:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Elyorbek Raxmatovning «Lyublyu 2» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Elyorbek Raxmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jufti halolim», «Muhtaram bo'lg'ay», «Lyublyu». Bu Elyorbek Raxmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Elyorbek Raxmatov - Lyublyu 2 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00