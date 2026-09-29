Elyorbek Raxmatov - Lyublyu 2
|Ijrochi:
|Elyorbek Raxmatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.72 MB
|Davomiyligi:
|02:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
Elyorbek Raxmatovning «Lyublyu 2» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Elyorbek Raxmatov ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jufti halolim», «Muhtaram bo'lg'ay», «Lyublyu». Bu Elyorbek Raxmatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Elyorbek Raxmatov - Lyublyu 2 qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.