Декабрь 2020
138 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Usmonova
Yolvora yolvora (Yurak)
03:15
Zohid
Xumorim
02:57
Nilufar Usmonova
Taqdirim
03:39
Mirjon Ashrapov
Дура королева
02:53
Mustafo
Tushlarimga kiring, ya Rasululloh
03:53
Munisa Rizayeva
Bo'ldi yurak (Remix)
03:15
Jo'rabek Qodirov
Yaxshi bo'lsang
04:07
Ilhom Farmonov
Yangilama
03:41
Dilmurod Sultonov
Xalfa
03:44
Anvar Sobirov
Olma galibdi
03:17
Imron
Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)
04:45
Yulduz Usmonova
Yurak 2020
03:15
Yulduz Usmonova
Yurak
03:15
Dildora Niyozova
Juma Muborak
00:58
Islom(Billur)
Yomg’ir
03:27
Ziyoda
Yurak
03:03
Xamdam Sobirov
Nari-Nari NA NA
02:29
Zarnigor G'anieva
Bevafo
03:34
Nodir Zoitov
Shahina
03:31
Ziyoda & Hamdam Sobirov va Janob Rasul
Nari-nari
02:28
Vohid Abdulhakim
Hofiz dardi
04:30
Setora
Остановиться
03:43
Janob Rasul
Sog'indingmi (Remix)
03:22
Aziza Nizamova
Sizsiz o'tmas kunlarim (Solo version)
05:07
Babymohi
Kelmadi u
00:47
Ulug'bek Qodirov
Xohlasang agar
03:50
Mikky
Бро
03:19
Doniyor Bekturdiyev
Bo'lmaydi
03:19
Uzmir
To’xta
03:42
Bojalar
Uylanamiz
03:54
Ulug'bek Qodirov
Hohlasang agar
03:50
Ulug'bek Qodirov
Yurak
03:50
G.Islam
Bo’ldide
02:56
Sevinch Ismoilova
Yoqdimi
03:04
Zohid
Tamom
03:52
Mirzabek Xolmedov
Yomg'ir yog'ar, yog'ar qor
05:08
Nasafiy
Jonim senga Rahmat
03:32
Olima Tojiboyeva
Anlasana (Cover)
03:03
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2020
»
Декабрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00