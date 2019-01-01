Октябрь 2019
3 053 треков за месяц.
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Ummon
Sen meniki emassan
03:52
Bahrom Nazarov
Yo Rab
04:37
Alisher Fayz
Asal onam
03:34
Shohruhxon
Aldamadim
03:48
Yulduz Usmonova
Oqqan daryo oqaveradi
03:56
Ummon
Qiynama yuragimni
03:45
Ummon
Kelmasa malol
03:04
Yulduz Usmonova
Otajon
05:28
Shahzoda
Xasta
03:11
Ilhom Farmonov
Tanovor
05:18
Ziyoda
Yana ish
02:48
Gulasal
Ova-ova
03:25
Shirin & Farhod
Yondirar
02:58
Munisa Rizayeva
Man bop
03:32
Lola Yuldasheva
Ovutay
03:26
Ummon
Tushlarimga kel
04:19
Hadicha
Gul edim
03:06
Shohzamon
Lola
03:30
Yulduz Usmonova
Qaynona
03:16
Shohruhxon
Kofe
03:33
Dilshod Fozilov
Men bormanku
03:04
Ozodbek Nazarbekov
Shaydo qilibsen
04:32
Dildora Kunuzokova
Yuragim
03:45
Mirjon Ashrapov
Erkatoyim
03:14
Ozodbek Nazarbekov
Boshda havodur
05:36
Benom
Ortinga qara
03:15
Husan
Jonim malikam
03:36
Yulduz Usmonova
Oromim
05:03
Lola Ahmedova
Unutolmadim
03:35
Shohruhxon
Yulduzlar
03:03
Ozodbek Nazarbekov
Ayt yurak
04:31
Shohruhxon
Parizod
03:22
Kaniza
Lilla
03:43
Saidakbar
Armon
04:04
Mango
Manzuram
03:59
Jasurbek Jabborov
Shahnozalar
03:53
Ozodbek Nazarbekov
Nima qilay
03:16
Muzaffar Mirzarahimov
Sizdan olislarda
04:15
Azizbek Hamidov
Ota
05:16
Sardor Mamadaliyev
Qarz balosi
03:17
Izzat Ibragimov
Muhabbatimsan
05:08
Zahida & May Band
Ona qizim
03:19
Lola Yuldasheva
Yaralangan qanot
03:45
ASR Ansambl
Yalola
03:26
Adham Soliyev
Gulandon
04:18
Farrux Komilov
Har qadam
03:14
Ozodbek Nazarbekov
Qoshingiz qarosimu
03:32
Mohim
Sultonim
03:42
Shirin & Farhod
Dedi
04:02
Bahrom Nazarov
Yana keldim
04:20
Ummon
Soat 7 da
04:15
Marom guruhi
Yoroney
02:52
Sardor Rahimxon
Faridam
03:22
Gulasal
Sabo keltir
02:31
Sardor Mamadaliyev
Besh kunlik dunyoda
03:58
Jasur Umirov
Vay-vay
03:21
Ummon
Izlaringa
03:49
Shoxrux
Yor-yor
03:51
Ozodbek Nazarbekov
Sening
03:50
Farrux Xamrayev
Eslama
04:16
Tohir Mahkamov
Boy qizi
03:41
Leyla
Nega (remix)
03:05
Gulasal
Ikki yurak
03:27
Ummon
Dardlar
03:03
Shohruhxon
Habibi
03:06
Vohid Abdulhakim
Maktublar
04:56
Gulsanam Mamazoitova
Ota uyim
04:05
Nilufar Usmonova
Dadasini qizi
04:03
Ummon
Bino
04:12
Mirabror Mirxalilov
Onam
03:56
Alisher Fayz
Maktub
03:43
Shohruhxon
Komila qiz (remix version)
02:48
Manzura
Men Layli
03:39
Ozodbek Nazarbekov
Devonaman
03:44
Rayhon
Dilimo
03:02
Rayhon
Tabib
03:06
Yulduz Usmonova
Olloxim
04:47
Yulduz Usmonova
Opa opajon
03:38
Otash Xijron
Yor-yorlar
04:11
Yamin
Yurak parcha
03:31
Muhabbat Sultonova
Onajonim
03:00
Yillar guruhi
Kechir meni
03:06
Ummon Yoshlari
Osmon
04:09
Alisher Zokirov
Yorim mana gul
03:19
Janob Rasul
90 60
03:18
Feride Hilal Akın
Yok Yok
03:04
Sirojiddin Sharipov
Mayli qol
03:11
Benom
Yuragim
04:14
Malika Ravshanova
Aka
03:44
Farrux Xamrayev
Otamni kasal demang
03:33
Umidshoh & Farrux Aliy
Otam (Dardkashim otam filmiga Saundtreck)
03:19
Husan & Xasan
Tip Top
02:44
YolgizBek
Telba 2
03:54
Oybek Sangin
Mayli ket
03:28
Bobur Ergashev
Bum bum
03:25
Kazbek Mirza
Juregimnin guli
02:57
Lola
Sevgingni menga ayt (Prikol)
03:30
Aziza Nizamova
Босая
03:22
Sabo Ansambli
Omon Omon
03:26
Mahmud Namozov
Omongul
03:44
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