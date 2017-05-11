Lola - Hayot davom etar (duet Shahzod)

Lola — Hayot davom etar (duet Shahzod)
Ijrochi: Lola
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 222
Hajmi: 8.73 MB
Davomiyligi: 03:47
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-05-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

Lolaning «Hayot davom etar (duet Shahzod)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 11-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 222 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».

Lola - Hayot davom etar (duet Shahzod) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00