Lola - Hayot davom etar (duet Shahzod)
|Ijrochi:
|Lola
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|222
|Hajmi:
|8.73 MB
|Davomiyligi:
|03:47
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-05-2017
Qo'shiq haqida
Lolaning «Hayot davom etar (duet Shahzod)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:47, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 11-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 222 marta tinglangan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam».
Lola - Hayot davom etar (duet Shahzod) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.