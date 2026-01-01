Палыч
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Палыч
Ты проходишь и все исчезают
01:03
Палыч
Половина моя
03:09
Палыч
Такую не забывают
04:48
Палыч
Она не привыкла просить о тепле
04:48
Палыч
Такую Не Забивают
04:48
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Палыч
Yangi qo'shiqlar
Ozoda Yorova — Qizim
Shohruhxon Urunbayev — Jigar
Chayxana Ansambli — Qani endi
Sunnatillo Do'stov — Yomg'irli mavsum
Surayyo Qosimova — Ey sohibi dil (cover)
Shirin Zaitova — Qancha berasiz
Jamshid Ximmatov — Yulduzxan
Don Diablo, Emeli Sandé, Gucci Mane — Survive
Мэйби Бэйби — BITCH!
Точнопродюсер, Бывший — Жарко
ToneOfTime — Secret ID x Creepin
ARKUSHA — Пипупидай
Morandi — Kalinka
SUNAMI — Нарратив
Наталья Влади — Кто-то
Yilning xitlari
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Boburbek Arapbaev, Roshka — Duymasi
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Umida Erkinova — Magan Unagan
Gulinur, Tolib Musofir — Gulixonim
Xamdam Sobirov — Chupa chupsim janim
Yulduz Usmonova — Layli (2026)
Mirjalol Ne'matov — Bu dunyo ko'rmaydi
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Yulduz Usmonova
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Nodiraxon Subhonova
Dildora Niyozova
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
G'aybulla Tursunov
Ulug'bek Yulchiyev
Sherali Jo'rayev
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00