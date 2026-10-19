Ruslan Hamidov - Ayb senda
|Ijrochi:
|Ruslan Hamidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.77 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2026
Qo'shiq haqida
Ruslan Hamidovning «Ayb senda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Bu Ruslan Hamidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ruslan Hamidov - Ayb senda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.