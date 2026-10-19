Shohsanam - Tabassum qiling
|Ijrochi:
|Shohsanam
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.18 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2026
Qo'shiq haqida
«Tabassum qiling» — Shohsanam ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Shohsanam ijrosida saytda jami 47 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Shaq-shaq», «Popuri», «Lazgi». Bu Shohsanamning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohsanam - Tabassum qiling qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.