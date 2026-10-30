Rayhon - Sog'inma
|Ijrochi:
|Rayhon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.83 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sog'inma» — Rayhon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Rayhon ijrosida saytda jami 197 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bilmagandek», «Yig’lama qizaloq», «Alda». Bu Rayhonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Rayhon - Sog'inma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.