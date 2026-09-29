Ortiqboy Ro'ziboyev - Ota rozi
|Ijrochi:
|Ortiqboy Ro'ziboyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.93 MB
|Davomiyligi:
|03:46
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Ota rozi» qo'shig'ini Ortiqboy Ro'ziboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Ortiqboy Ro'ziboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ichi qora», «Yig’ladim», «Garakmas». Bu Ortiqboy Ro'ziboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ortiqboy Ro'ziboyev - Ota rozi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.