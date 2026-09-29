Ortiqboy Ro'ziboyev - Ota rozi

Ortiqboy Ro'ziboyev — Ota rozi
Ijrochi: Ortiqboy Ro'ziboyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.93 MB
Davomiyligi: 03:46
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ota rozi» qo'shig'ini Ortiqboy Ro'ziboyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:46, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Ortiqboy Ro'ziboyev ijrosida saytda jami 12 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ichi qora», «Yig’ladim», «Garakmas». Bu Ortiqboy Ro'ziboyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ortiqboy Ro'ziboyev - Ota rozi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00