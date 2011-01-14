Nodir Saidmurodov - Seni eslab
|Ijrochi:
|Nodir Saidmurodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|162
|Hajmi:
|10.47 MB
|Davomiyligi:
|04:32
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|14-01-2011
Qo'shiq haqida
«Seni eslab» — Nodir Saidmurodov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:32, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 14-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 162 marta tinglangan.
Nodir Saidmurodov - Seni eslab qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.