Janob Bexruziy - Atirgulim atringni soch
|Ijrochi:
|Janob Bexruziy
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|4.41 MB
|Davomiyligi:
|02:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Atirgulim atringni soch» — Janob Bexruziy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Janob Bexruziyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Janob Bexruziy - Atirgulim atringni soch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.