Janob Bexruziy - Atirgulim atringni soch

Janob Bexruziy — Atirgulim atringni soch
Ijrochi: Janob Bexruziy
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 4.41 MB
Davomiyligi: 02:23
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Atirgulim atringni soch» — Janob Bexruziy ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Bu Janob Bexruziyning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Janob Bexruziy - Atirgulim atringni soch qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00