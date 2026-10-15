Imron - Onajon tavallud muborak
|Ijrochi:
|Imron
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.35 MB
|Davomiyligi:
|04:00
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2026
Qo'shiq haqida
«Onajon tavallud muborak» — Imron ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani». Bu Imronning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Imron - Onajon tavallud muborak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.