Imron - Onajon tavallud muborak

Imron — Onajon tavallud muborak
Ijrochi: Imron
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 7.35 MB
Davomiyligi: 04:00
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onajon tavallud muborak» — Imron ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:00, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Imron ijrosida saytda jami 41 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Menga oy kerakmas (Seni bugun ko’rmasam bo’lmas)», «Seni bugun Ko’rmasam bo’lmas», «Dadajonim mani, Onajonim mani». Bu Imronning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Imron - Onajon tavallud muborak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00