Bojalar guruhi - Mani yorim (New version)

Bojalar guruhi — Mani yorim (New version)
Ijrochi: Bojalar guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.23 MB
Davomiyligi: 02:50
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Mani yorim (New version)» — Bojalar guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Bojalar guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bojalar guruhi - Mani yorim (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00