Bojalar guruhi - Mani yorim (New version)
|Ijrochi:
|Bojalar guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.23 MB
|Davomiyligi:
|02:50
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Mani yorim (New version)» — Bojalar guruhi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:50, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Bojalar guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bojalar guruhi - Mani yorim (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.