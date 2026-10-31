Benom guruhi - Unutolmadim

Benom guruhi — Unutolmadim
Ijrochi: Benom guruhi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.62 MB
Davomiyligi: 03:36
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Benom guruhining «Unutolmadim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:36, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Benom guruhi ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaniydi seni (Remix)», «Befarq (Remix)», «O'zbek». Bu Benom guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Benom guruhi - Unutolmadim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00