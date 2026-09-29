Bekjon Ahmedov - Biz kutgan kun
|Ijrochi:
|Bekjon Ahmedov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.16 MB
|Davomiyligi:
|02:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
Bekjon Ahmedovning «Biz kutgan kun» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Bekjon Ahmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bekjon Ahmedov - Biz kutgan kun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.