Bekjon Ahmedov - Biz kutgan kun

Bekjon Ahmedov — Biz kutgan kun
Ijrochi: Bekjon Ahmedov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.16 MB
Davomiyligi: 02:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 29-09-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Bekjon Ahmedovning «Biz kutgan kun» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Bekjon Ahmedovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bekjon Ahmedov - Biz kutgan kun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00