Май 2011
1 352 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Faxriddin Umarov
Gul yuzing
03:00
Faxriddin Umarov
Shirin
05:03
Faxriddin Umarov
Mehmon
03:29
Faxriddin Umarov
Sen kel
03:09
Faxriddin Umarov
So'ra
03:47
Faxriddin Umarov
Quyoshga
06:45
Faxriddin Umarov
Ey ko'ngil
04:50
Faxriddin Umarov
Sendek
05:21
Faxriddin Umarov
Iltimosha kuning qolmasin
06:15
Faxriddin Umarov
Jamoling
06:25
Faxriddin Umarov
Farzandim
05:21
Faxriddin Umarov
Ishq eli
05:30
Faxriddin Umarov
Hayol
07:09
Faxriddin Umarov
Umr uvol bo'lmasin
05:53
Faxriddin Umarov
Sochining savdosi
04:46
Faxriddin Umarov
Sevgi sharxi
05:13
Faxriddin Umarov
Havasim keladi
04:49
Faxriddin Umarov
Yor etasanmu
04:56
Faxriddin Umarov
Orzu armonim
04:21
Faxriddin Umarov
Shodligim
05:48
Faxriddin Umarov
Shudir xolatim
06:13
Faxriddin Umarov
Erkam
04:19
Faxriddin Umarov
Sevmaganmiding
04:41
Faxriddin Umarov
Sen borsan
05:13
Faxriddin Umarov
Xalqim
03:54
O'ktam Mo'minov
Otmagay
05:31
O'ktam Mo'minov
Yoshligimiz
06:57
O'ktam Mo'minov
Sumalak
04:54
O'ktam Mo'minov
Kuydim
05:42
O'ktam Mo'minov
Ushshoq
07:44
O'ktam Mo'minov
Kema
07:32
O'ktam Mo'minov
Yor sensan
04:10
O'ktam Mo'minov
Zulfing
06:20
O'ktam Mo'minov
Gulbadan
05:29
O'ktam Mo'minov
Birinchi muhabbatim
08:04
O'ktam Mo'minov
Men borman
06:59
O'ktam Mo'minov
Kecha kunduz
06:00
O'ktam Mo'minov
Nodira
04:19
O'ktam Mo'minov
Roziman
07:58
O'ktam Mo'minov
Tashvishi
05:29
O'ktam Mo'minov
Sarbon
04:41
O'ktam Mo'minov
Lab ochgil
06:14
O'ktam Mo'minov
Sharshara
03:46
O'ktam Mo'minov
Bahor
06:54
O'ktam Mo'minov
Yaralgan
05:52
O'ktam Mo'minov
Uchrasa
03:57
O'ktam Mo'minov
Sohibqiron
08:27
O'ktam Mo'minov
O'ltirur
07:21
O'ktam Mo'minov
Oq qayin
04:13
O'ktam Mo'minov
Qatoringda
08:12
O'ktam Mo'minov
Diydalar
07:27
O'ktam Mo'minov
Imkonimiz
07:59
O'ktam Mo'minov
Sardori
06:59
O'ktam Mo'minov
Kerma
06:41
O'ktam Mo'minov
Muxtoj
08:57
O'ktam Mo'minov
Munojot
08:17
O'ktam Mo'minov
Buzuq qo'l
06:54
O'ktam Mo'minov
O'zing so'yla
06:50
O'ktam Mo'minov
So'roqlar
06:01
O'ktam Mo'minov
Go'zal
06:22
O'ktam Mo'minov
Do'st
04:33
O'ktam Mo'minov
Suyangum
03:55
O'ktam Mo'minov
Otam
07:27
O'ktam Mo'minov
Tortadur
08:05
O'ktam Mo'minov
Fig'onkim
05:26
O'ktam Mo'minov
Bulbul
03:33
O'ktam Mo'minov
Qoshlari
03:32
Sevara Nazarxon
Alla
06:28
Sevara Nazarxon
Yor-yor
04:17
O'ktam Mo'minov
Qadrdonlikni
05:41
O'ktam Mo'minov
Ota nasixati
06:35
Xayrullo Lutfullayev
Valum emas
05:05
Xayrullo Lutfullayev
Umr oqar
04:48
Xayrullo Lutfullayev
Tanovar
04:06
Xayrullo Lutfullayev
Savti munojot
03:49
Xayrullo Lutfullayev
Sallamno
03:07
Xayrullo Lutfullayev
Qoqon ushshog'i
06:05
Xayrullo Lutfullayev
Oh kim
05:12
Xayrullo Lutfullayev
O'sha-o'sha
03:23
Xayrullo Lutfullayev
Naylayin
04:47
Xayrullo Lutfullayev
Malaksan
05:01
Xayrullo Lutfullayev
Ko'cha bog'i
04:17
Xayrullo Lutfullayev
Hush kechar
04:30
Xayrullo Lutfullayev
Humoram
03:50
Xayrullo Lutfullayev
Men sevaman
04:57
Xayrullo Lutfullayev
Feruz
05:55
Xayrullo Lutfullayev
Emasmu
05:12
Xayrullo Lutfullayev
Do'st
05:08
Xayrullo Lutfullayev
Dilhiroj
04:40
Xayrullo Lutfullayev
Chun kulib
04:44
Xayrullo Lutfullayev
Dardim
05:52
Xayrullo Lutfullayev
Chorzarb
05:02
Xayrullo Lutfullayev
Buxoro to'lqini
05:07
Xayrullo Lutfullayev
Borodir
04:35
Hojiakbar Rahmatov
Yor-yor
03:37
Hojiakbar Rahmatov
Umr o'tar
03:22
Hojiakbar Rahmatov
Shoshmaytur
04:46
Hojiakbar Rahmatov
Sevgi yolg'on ekan
04:06
Hojiakbar Rahmatov
Qarab-qarab
03:41
Hojiakbar Rahmatov
Nozligim
04:15
←
1
2
3
4
5
…
13
14
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00