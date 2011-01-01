Февраль 2011
774 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Yulduz Usmonova
Hur qiz
03:10
Yulduz Usmonova
Yashash mumkin
03:52
Ato
Xotira
03:06
Askar Madamin
Farishtam
04:22
Askar Madamin
Vsyo dlya tebya (Всё для тебя)
03:53
Ali Niyozimbetov & O'tkir Mengliyev
Ole-o
03:09
Ali Niyozimbetov & O'tkir Mengliyev
Oq terak
03:13
Ali Niyozimbetov & O'tkir Mengliyev
Bom-bom
02:59
Adham Rahmatullayev
Kim aybdor
03:54
Adham Rahmatullayev
Mayli-mayli
03:19
J'Sulton
Bay-bay
03:08
Yulduz Usmonova
Xorazmcha
04:23
Yulduz Usmonova
Hoy yigitlar
03:44
Yulduz Usmonova
Hayrona
04:56
Yulduz Usmonova
Hech otmaydi
03:16
Yulduz Usmonova
Xalq
05:55
Yulduz Usmonova
Hayot
04:16
Nasiba Abdullayeva
Kel asta asta
04:58
Nasiba Abdullayeva
Jonim oladi
02:59
Yulduz Usmonova
Hamroz bilan
05:05
Yulduz Usmonova
Vay vay nalivay (вай вай наливай)
03:56
Nasiba Abdullayeva
Jonim
03:36
Nasiba Abdullayeva
Jamila qizim
03:32
Nasiba Abdullayeva
Jalolobodim
04:34
Yulduz Usmonova
Vatan uchun yashaylik
07:14
Nasiba Abdullayeva
Istagim bor
04:24
Yulduz Usmonova
Uchur uchur
04:10
Yulduz Usmonova
U new
04:07
Nasiba Abdullayeva
Iranskaya (иранская)
04:14
Nasiba Abdullayeva
Gulim
06:31
Yulduz Usmonova
Turkman qiz
05:10
Yulduz Usmonova
Tuyuqlar
03:55
Yulduz Usmonova
To'y
02:57
Nasiba Abdullayeva
Guli mariyam
06:30
Nasiba Abdullayeva
Geja kechar-leyla
10:01
Nasiba Abdullayeva
Glaza (глаза)
03:58
Yulduz Usmonova
Topilmaydi
02:34
Yulduz Usmonova
Ti tolka moy (ты толка мой)
04:56
Yulduz Usmonova
To'kilma jonim
03:22
Yulduz Usmonova
Tanhoman
03:28
Yulduz Usmonova
Tak bum
04:03
Nasiba Abdullayeva
Gedersan
03:12
Nasiba Abdullayeva
Farida
05:40
Yulduz Usmonova
Sultonim
04:44
Yulduz Usmonova
Sovchi
02:46
Yulduz Usmonova
Suv suv
03:41
Nasiba Abdullayeva
Faryod
05:51
Nasiba Abdullayeva
Dodarakam
04:24
Nasiba Abdullayeva
Ey guliman
03:50
Nasiba Abdullayeva
Demadimmi
04:37
Nasiba Abdullayeva
Darihiman
04:38
Nasiba Abdullayeva
Bu hayot
04:20
Nasiba Abdullayeva
Bedor
04:43
Nasiba Abdullayeva
Baxt o'zi nadur
03:48
Nasiba Abdullayeva
Bilurman
04:04
Nasiba Abdullayeva
Barigal
03:50
Nasiba Abdullayeva
Barigal (short)
03:32
Nasiba Abdullayeva
Az dastad
04:10
Nasiba Abdullayeva
Aytmayman
03:40
Nasiba Abdullayeva
Ayriliq
05:25
Nasiba Abdullayeva
Aylanay
03:16
Nasiba Abdullayeva
Ayar manim janimsan
03:12
Nasiba Abdullayeva
Asta-asta
04:57
Nasiba Abdullayeva
Ay sevgilim
06:24
Nasiba Abdullayeva
Avaylasa
03:45
Nasiba Abdullayeva
Armeniya
03:31
Yulduz Usmonova
Sog'inganda borolmayman
05:58
Yulduz Usmonova
So'roq
03:32
Yulduz Usmonova
Sog'intirib yashagim kelar
03:41
Nasiba Abdullayeva
Are ishq hamine
07:09
Nasiba Abdullayeva
Amina
03:30
Nasiba Abdullayeva
Ado bo'ldim
06:46
Mirodil Hakimov
Hayot
04:50
Mirodil Hakimov
Oq qush
04:03
Yulduz Usmonova
Siganskoye (сиганское)
04:37
Yulduz Usmonova
Shoir yuragi
05:56
Yulduz Usmonova
Singil
04:17
Yulduz Usmonova
Shirkin
03:40
Murodilla Hakimov
Kuydurdim
03:42
Murodilla Hakimov
Kelin
04:25
Murodilla Hakimov
Kelarmidin
04:26
Yulduz Usmonova
Shaytonga bo'ysungan yuraklar
04:33
Yulduz Usmonova
Sevgi dasturxon emas
03:51
Yulduz Usmonova
Sevgilim
05:03
Yulduz Usmonova
Sharob
04:11
Tolibjon Isroilov
Sezmaysiz
03:30
Tolibjon Isroilov
Esmi tu
04:34
Sobirjon Mo'minov
Zor bo'lmasin
04:06
Sobirjon Mo'minov
Zebolanmasin
05:32
Sobirjon Mo'minov
Zilol qiz
03:31
Yulduz Usmonova
Serdse moye (сердце мое)
04:35
Yulduz Usmonova
Sevgi
03:30
Sobirjon Mo'minov
Yorginam
05:46
Yulduz Usmonova
Senu mensiz
04:36
Yulduz Usmonova
Seni sog'indim hudo
04:15
Sobirjon Mo'minov
Yor bo'libdi
04:49
Yulduz Usmonova
Sabr qil
05:29
Yulduz Usmonova
Seni osmonimga olib ketaman
06:05
Yulduz Usmonova
Sanamgina
04:53
Yulduz Usmonova
Senga
04:16
←
1
…
3
4
5
6
7
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00