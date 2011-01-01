Февраль 2011
774 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xo'ja
Qizil Yuzlar
03:44
Xo'ja
Qalbi quyoshlar
03:32
Xo'ja
Oydin kechalar
03:34
Xo'ja
Onajon
06:51
Xo'ja
Ona O'zbekiston
03:50
Xo'ja
Ona bilan bola
04:07
Xo'ja
O'n sakkiz yosh
03:26
Xo'ja
Ming bir kecha
04:20
Nasiba Abdullayeva
Qaydasan (Farruh Zokirov)
04:05
Samandar
Taqdir kori
05:23
Nasiba Abdullayeva
Yoshlik
05:36
Nasiba Abdullayeva
Yulduzingni ber osmon
04:23
Nasiba Abdullayeva
Yahshi odamlar
03:51
Nasiba Abdullayeva
Xorazm
04:09
Nasiba Abdullayeva
Yallam
03:46
Nasiba Abdullayeva
Heydar baba
04:24
Nasiba Abdullayeva
Hayot
04:19
Nasiba Abdullayeva
Umr bahori
05:05
Nasiba Abdullayeva
Habiba
04:16
Nasiba Abdullayeva
Toshkent
03:40
Nasiba Abdullayeva
Tuyg'ular
04:00
Nasiba Abdullayeva
Tatlisin
04:05
Nasiba Abdullayeva
Tello
03:17
Nasiba Abdullayeva
Tanho
07:39
Nasiba Abdullayeva
Tanovar
07:18
Nasiba Abdullayeva
Taqqdir kori
05:24
Nasiba Abdullayeva
Sunbula
05:22
Nasiba Abdullayeva
Sog'inch
05:31
Nasiba Abdullayeva
Sohibi setor
03:17
Nasiba Abdullayeva
Seviramde
05:29
Nasiba Abdullayeva
Sevgilim
05:04
Nasiba Abdullayeva
Sog'inaman bahoringni
04:48
Xo'ja
Lola
04:00
Nasiba Abdullayeva
Sensiz
04:48
Nasiba Abdullayeva
Sevgi gul
04:28
Nasiba Abdullayeva
Sevgi bahori
03:23
Nasiba Abdullayeva
Sanada galmaz
04:51
Nasiba Abdullayeva
Sendan kechmasman
03:50
Nasiba Abdullayeva
Sahrodagi gullar
04:01
Xo'ja
Kim siz
04:48
Nasiba Abdullayeva
Ruyalarda bulushuruz
05:42
Nasiba Abdullayeva
Samarqand
03:03
Nasiba Abdullayeva
Qaytib bergin yuragimni
04:13
Nasiba Abdullayeva
Qaldirg'och
04:24
Nasiba Abdullayeva
Ota-Ona
07:25
Nasiba Abdullayeva
Orzu gum kardam
06:33
Nasiba Abdullayeva
OOOO
06:00
Nasiba Abdullayeva
O'rik gullaganda
04:38
Nasiba Abdullayeva
Nozli sanam
04:50
Nasiba Abdullayeva
Muhabbat bormi dunyoda
04:31
Nasiba Abdullayeva
Marav
03:17
Nasiba Abdullayeva
Munojat
07:19
Xo'ja
Endi kech
05:15
Nasiba Abdullayeva
Mani deb
03:45
Nasiba Abdullayeva
Malak
04:17
Nasiba Abdullayeva
Majnuntol
04:06
Nasiba Abdullayeva
Lolalar
03:24
Nasiba Abdullayeva
Lazgi
05:12
Nasiba Abdullayeva
Ko'zlar
03:56
Nasiba Abdullayeva
Ko'zim yosh to'lsa
05:43
Nasiba Abdullayeva
Kelasiz
04:22
Nasiba Abdullayeva
Kelmading
02:32
Xo'ja
Dildor
03:02
Xo'ja
Dar edam tu
03:47
Xo'ja
Dema
03:23
Xo'ja
Buncha go'zalsiz
03:07
Xo'ja
Buyuk O'zbekiston
03:12
Samandar
Choyimning shakari
03:03
Yulduz Usmonova & Tolib Kuliyev
Ruscha
03:41
Yulduz Usmonova & Ruslan Sharipov
Xasrat
07:10
Yulduz Usmonova & Ruslan Sharipov
Tegaman
03:56
Yulduz Usmonova & Ruslan Sharipov
Osmonimga olib ketaman
04:36
Yulduz Usmonova & Obid Asomov
Yulduzxon
06:38
Yulduz Usmonova & Ruslan Sharipov
Nozanin
04:44
Yulduz Usmonova & Akrom
Oshiqlik o'zi nadur
05:01
Yulduz Usmonova
Buxoro
04:11
Yulduz Usmonova & Andi
Chemisho'
03:55
Yulduz Usmonova
Zdrastvuy i poka (здраствуй и пока)
04:04
Yulduz Usmonova
Zabonim bul bul
02:42
Yulduz Usmonova
Yulduzman
05:16
Yulduz Usmonova
Yorakiman
03:52
Yulduz Usmonova
Yormisiz zolimmisiz
02:50
Yulduz Usmonova
Yoqmadim
04:36
Yulduz Usmonova
Yor ekan
03:11
Yulduz Usmonova
Yo'q yo'q
03:43
Yulduz Usmonova
Yondiraman yonaman
03:42
Yulduz Usmonova
Yo'l
07:04
Yulduz Usmonova
Yolg'on
04:50
Yulduz Usmonova
Yiroq bo'l
03:59
Yulduz Usmonova
Yolg'izlik
04:31
Yulduz Usmonova
Yig'layman
05:04
Yulduz Usmonova
Yig'lar
05:04
Yulduz Usmonova
Yigit yig'lamasin
04:43
Yulduz Usmonova
Yigit gulisan
06:01
Yulduz Usmonova
Yaxshi yorim
05:02
Yulduz Usmonova
Yengil ayol
04:31
Yulduz Usmonova
Yigit
03:23
Yulduz Usmonova
Yetim bola
05:14
Yulduz Usmonova
Hudo bilar
05:36
Yulduz Usmonova
Yalola
04:04
←
1
2
3
4
5
6
…
8
→
Главная
»
Архив по годам
»
2011
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00