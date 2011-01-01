Февраль 2011
774 треков за месяц.
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Yulduz Usmonova
Ko'rmasam bo'lmas
04:03
Yulduz Usmonova
Ko'priklar
05:57
Yulduz Usmonova
Ko'zgu
03:27
Sobirjon Mo'minov
Kelgin yorim
03:25
Yulduz Usmonova
Ko'chadagi ayollar
04:10
Yulduz Usmonova
Kim kimga
03:07
Yulduz Usmonova
Kerakmidi
03:40
Yulduz Usmonova
Kelinchak
03:18
Yulduz Usmonova
Kechagi kun
04:49
Yulduz Usmonova
Kelasiz
04:26
Yulduz Usmonova
Kaklik uyasi
01:51
Yulduz Usmonova
Jonim ayol
04:38
Yulduz Usmonova
Iymon
04:38
Yulduz Usmonova
Ishqing ishratidan
04:00
Yulduz Usmonova
Ishontir
04:29
Yulduz Usmonova
Ishonmayman
03:38
Yulduz Usmonova
Iloji yo'q
04:39
Yulduz Usmonova
I wish you were here
04:56
Yulduz Usmonova
Gal bari
04:10
Yulduz Usmonova
Gado
06:47
Yulduz Usmonova
Elim
05:20
Yulduz Usmonova
E'tiroz
03:51
Yulduz Usmonova
Farg'ona
03:22
Yulduz Usmonova
Elda bo'lsin
04:14
Yulduz Usmonova
Duo qilaylik
04:54
Yulduz Usmonova
El
04:15
Yulduz Usmonova
Dunyo senga tushunib bo'lmas
04:32
Yulduz Usmonova
Chemishut
06:05
Yulduz Usmonova
Drug (друг)
05:00
Yulduz Usmonova
Do'stga zor
04:20
Yulduz Usmonova
Dunyo
05:49
Yulduz Usmonova
Chelim
02:58
Yulduz Usmonova
Bu yo'llar
03:53
Yulduz Usmonova
Bolaligim seni sog'indim
05:20
Yulduz Usmonova
Bu hayot qiziq
02:42
Yulduz Usmonova
Bu dunyo
04:37
Yulduz Usmonova
Bolalik
05:27
Yulduz Usmonova
Bormikan
03:50
Yulduz Usmonova
Bor bor dema
02:17
Yulduz Usmonova
Bo'ladi
03:46
Yulduz Usmonova
Bolaligim sen ham
05:39
Yulduz Usmonova
Bolajon
05:07
Yulduz Usmonova
Biyo biyo
04:55
Yulduz Usmonova
Bir dona
04:54
Yulduz Usmonova
Binafsha
04:46
Yulduz Usmonova
Bilmadim
04:30
Yulduz Usmonova
Ber olloxim
05:14
Yulduz Usmonova
Bekor
04:31
Yulduz Usmonova
Bale bale
03:13
Yulduz Usmonova
Bahorim
04:36
Yulduz Usmonova
Azaldan loyimni
02:17
Yulduz Usmonova
Azizim
06:11
Yulduz Usmonova
Aytinglar
05:17
Yulduz Usmonova
Ayrilma
04:43
Yulduz Usmonova
Ayol oshiq bo'lsa
04:42
Yulduz Usmonova
Ayting
04:07
Yulduz Usmonova
Aylanar
04:44
Yulduz Usmonova
Ayol makri
03:58
Yulduz Usmonova
Aylan qalbim
03:15
Yulduz Usmonova
Armon
05:09
Yulduz Usmonova
Atirgul
03:48
Yulduz Usmonova
Aravay
03:57
Yulduz Usmonova
Angel moy (ангел мой)
03:40
Yulduz Usmonova
Alla
04:00
Yulduz Usmonova
Alam alam
03:49
Sobirjon Mo'minov
Kelaqolsang
02:49
Sobirjon Mo'minov
Kela qo'y
04:00
Sobirjon Mo'minov
Janona
04:03
Sobirjon Mo'minov
Ikki dil
05:44
Yulduz Usmonova
Adashdim
04:23
Yulduz Usmonova
Achom achom
03:33
Yulduz Usmonova
1-2-3 dedim
03:50
Sobirjon Mo'minov
Gullar tutay qo'lingizga
04:37
Sobirjon Mo'minov
Ikki bo'lsa ayoli
05:22
Zohida Umarova
Yurt qadri
04:46
Zohida Umarova
Hijron
03:39
Sobirjon Mo'minov
Farg'ona
03:45
Zohida Umarova
Unitolmadim
03:04
Zohida Umarova
Ulan
04:13
Zohida Umarova
Sizga qolsa
03:20
Sobirjon Mo'minov
Dildor uchun
04:47
Zohida Umarova
Sog'inch
03:01
Zohida Umarova
Sevgilim
03:20
Sobirjon Mo'minov
Dilbarim
03:29
Sobirjon Mo'minov
Boshlovchi
08:31
Sobirjon Mo'minov
Boringizga shukur
02:30
Zohida Umarova
Sensiz qoldim
04:56
Zohida Umarova
Sadolardan so'rarman
04:17
Sobirjon Mo'minov
Bog' ko'cha
03:12
Zohida Umarova
Sening muhabbating
02:45
Zohida Umarova
Nayning navosi
03:08
Zohida Umarova
Jonim
03:00
Zohida Umarova
Bilaman
04:48
Zohida Umarova
Bevafo dunyo
05:11
Sobirjon Mo'minov
Bir kelib ket
04:34
Sobirjon Mo'minov
Bir kam dunyo
04:52
Sobirjon Mo'minov
Aytolmayman
03:16
Sobirjon Mo'minov
Behuda yori bo'lmang
03:54
Sobirjon Mo'minov
Ayol
04:33
Sobirjon Mo'minov
Ahtarib borsam seni
03:20
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