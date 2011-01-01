Февраль 2011
774 треков за месяц.
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Sobirjon Mo'minov
Aylanay
03:05
Sobirjon Mo'minov
Ahtarib
03:18
Sobirjon Mo'minov
Armon bo'laman
03:52
Sobirjon Mo'minov
Arazlari yomon ekan
03:46
Sobirjon Mo'minov
Aqli raso
04:46
Sobirjon Mo'minov
Ajab dunyodirsan
05:29
A.Rahimova
Otmagay tong
05:02
Shuhrat Qayumov
Yurt ishqi
03:34
Shuhrat Qayumov
Yoshligim
04:41
Shuhrat Qayumov
Yolg'iz ayol
03:35
Shuhrat Qayumov
Hikmatli dunyo
04:34
Shuhrat Qayumov
Haydamagin
05:35
Shuhrat Qayumov
Vatan
02:48
Shuhrat Qayumov
Unutmaydi
08:26
Shuhrat Qayumov
To'ylar muborak
04:02
Shuhrat Qayumov
Toshlar
03:14
Shuhrat Qayumov
Tashlab ketma
04:36
Shuhrat Qayumov
Sog'ina so'gina
03:12
Shuhrat Qayumov
Siz ko'nglim og'ritib
05:09
Shuhrat Qayumov
Sharob
05:35
Shuhrat Qayumov
Sevib qoldim
04:06
Shuhrat Qayumov
Sensiz hecham
05:06
Shuhrat Qayumov
Sevgi
03:33
Shuhrat Qayumov
Sen onamni asragin
06:18
Shuhrat Qayumov
Qosh qarosi
03:16
Shuhrat Qayumov
Qizim
03:37
Shuhrat Qayumov
Otajonimdur
04:51
Shuhrat Qayumov
Ota
04:50
Shuhrat Qayumov
Onajon
05:00
Shuhrat Qayumov
Ona yurtim
04:05
Shuhrat Qayumov
Noz o'yini
04:33
Shuhrat Qayumov
Omon yor
03:03
Shuhrat Qayumov
Netay
05:40
Shuhrat Qayumov
Niyat
03:29
Shuhrat Qayumov
Muhabbat
03:39
Shuhrat Qayumov
Narin
03:59
Shuhrat Qayumov
Mahbubam
04:05
Shuhrat Qayumov
Majnuntol
03:52
Shuhrat Qayumov
Leyli
04:10
Shuhrat Qayumov
Ko'zlaring
04:37
Shuhrat Qayumov
Kimga kerak
04:18
Shuhrat Qayumov
Kimni sevar yorisan
03:22
Shuhrat Qayumov
Kelmading
03:26
Shuhrat Qayumov
Kajaki
03:11
Shuhrat Qayumov
Jonim o'zimda oldi
03:45
Shuhrat Qayumov
Jonon bo'laman
03:09
Shuhrat Qayumov
Janon
03:09
Shuhrat Qayumov
Iltijo
03:02
Shuhrat Qayumov
Gulnora
03:14
Shuhrat Qayumov
G'animatim onajon
04:43
Shuhrat Qayumov
Dunyo
05:20
Shuhrat Qayumov
Dilbar
03:45
Shuhrat Qayumov
Bunchalar
04:03
Shuhrat Qayumov
Chidaymiz yor
03:53
Shuhrat Qayumov
Bunaqasi ketmaydi
04:22
Shuhrat Qayumov
Bolajonim
03:36
Shuhrat Qayumov
Begim deganlar
03:13
Shuhrat Qayumov
Baxt muborak
03:55
Shuhrat Qayumov
Baloga qoldim
04:36
Shuhrat Qayumov
Ayt yoninga qanday borarman
05:46
Shuhrat Qayumov
Ayriliq
05:12
Shuhrat Qayumov
Ayolingni unutma
04:27
Shuhrat Qayumov
Asta asta
03:40
Shuhrat Qayumov
Armon muhabbat
06:18
Shuhrat Mahmudov
Yigitda gap bitta bo'ladi
03:01
Shuhrat Mahmudov
Zulhumor
03:47
Shuhrat Mahmudov
Oh yuragim
04:20
Shuhrat Mahmudov
Nola
03:33
Otabek Mutalxo'jayev
Samodaman
03:19
Manzura
Yengilaman
03:38
Jonim
Yondim
03:42
Afruz
Sevgim armonli
03:34
Bahrom Sodiqov
Saharlarda sevganimni
04:12
Bahrom Sodiqov
Moy ray (Мой рай)
03:54
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