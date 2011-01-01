Февраль 2011
774 треков за месяц.
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Sobirjon Mo'minov
Yoqasan
03:51
Sobirjon Mo'minov
Yolg'izlik yomon
05:27
Sobirjon Mo'minov
Yanoqlaringdan
03:45
Sobirjon Mo'minov
Yig'lama yor
04:20
Sobirjon Mo'minov
Yalpiz
03:49
Sobirjon Mo'minov
Xorazmga kuyov bo'laman
06:33
Yulduz Usmonova
Ruhim qilich
04:46
Yulduz Usmonova
Quralay
03:19
Yulduz Usmonova
Qo'rqitar
05:55
Yulduz Usmonova
Qo'rqaman
03:17
Yulduz Usmonova
Qora ko'z
03:55
Yulduz Usmonova
Qizil gulimay
03:40
Yulduz Usmonova
Qizg'onaman
03:49
Yulduz Usmonova
Qiz qo'shig'i
04:13
Yulduz Usmonova
Qiyomatni o'ylang
03:54
Yulduz Usmonova
Qirq bahor
05:13
Yulduz Usmonova
Qiyin emas
03:30
Yulduz Usmonova
Qaynota
03:18
Sobirjon Mo'minov
Hijron bu kun
05:32
Yulduz Usmonova
Qalb
05:27
Sobirjon Mo'minov
Halovatsizdir sensiz bu dunyo
05:15
Sobirjon Mo'minov
Ul pari aqlim olib
03:19
Samandar
Yangi boy
03:25
Samandar
Vatan
03:28
Samandar
Ota
06:20
Yulduz Usmonova
Pochemu opyat lyublyu (почему опять люблю)
04:15
Samandar
O'ylayman
03:08
Sobirjon Mo'minov
Suygan sari
03:37
Samandar
Mana yana
03:22
Samandar
Lolalar
03:59
Samandar
Kutaman
03:47
Samandar
Italyancha
04:49
Samandar
Choyxona
03:20
Sobirjon Mo'minov
Sovchi qo'yay Farg'onadan
07:28
Sobirjon Mo'minov
Sog'indim
04:17
Yulduz Usmonova
O'zingdan qo'ymasin xalqim
05:54
Sobirjon Mo'minov
Shaydo emas
03:18
Samandar
Chinor
04:10
Sobirjon Mo'minov
Shiru shakar
03:58
Yulduz Usmonova
O'ynang
04:14
Yulduz Usmonova
O'ynagani qo'ymaslar
04:21
Yulduz Usmonova
Otamning so'zi
05:17
Yulduz Usmonova
O'ylama
03:21
Sobirjon Mo'minov
Sharbat tomar
06:17
Sobirjon Mo'minov
Shaydo bo'ldim
03:50
Yulduz Usmonova
O'rtamizda muhabbat
03:45
Sobirjon Mo'minov
Sarvi hiromonginam
05:22
Sobirjon Mo'minov
Qurboniman yurishlaring
03:51
Sobirjon Mo'minov
Qoshi hilolim
04:02
Sobirjon Mo'minov
Qora ko'z
04:22
Sobirjon Mo'minov
Qalbimdasan
04:17
Sobirjon Mo'minov
O'zbekiston
04:24
Sobirjon Mo'minov
Qalam qoshim
04:19
Yulduz Usmonova
Ona
03:52
Yulduz Usmonova
Olma
03:14
Sobirjon Mo'minov
O'ylab gapir
04:13
Sobirjon Mo'minov
Oydek jamoling
03:53
Yulduz Usmonova
O'g'il bola
03:19
Sobirjon Mo'minov
Ota onang duosini ol
05:02
Yulduz Usmonova
O Farida
03:04
Sobirjon Mo'minov
Onangizga kuyov bo'laman
04:14
Yulduz Usmonova
Nomedonam
04:32
Yulduz Usmonova
Nola
05:27
Yulduz Usmonova
Nebosvod (небосвод)
04:43
Yulduz Usmonova
Ne jaley (нежалей)
03:47
Sobirjon Mo'minov
Onajonim
04:53
Yulduz Usmonova
Navro'z bolajon
04:30
Sobirjon Mo'minov
Onajon
05:31
Yulduz Usmonova
Navro'z
04:26
Yulduz Usmonova
Muhammad Yusufga
05:24
Yulduz Usmonova
Muhabbatjon
05:36
Sobirjon Mo'minov
Nozini ko'rdim yana
04:22
Sobirjon Mo'minov
Nozli qarashing
03:41
Yulduz Usmonova
Muhabbat yolg'onlari
04:12
Yulduz Usmonova
Miliy moy (мылиий мой)
04:30
Sobirjon Mo'minov
Nozil niholam
04:05
Sobirjon Mo'minov
Nigorim o'yna
03:25
Yulduz Usmonova
Menikisiz
04:56
Yulduz Usmonova
Mexmon
04:39
Sobirjon Mo'minov
Naylayin
04:34
Sobirjon Mo'minov
Nargiz
04:35
Sobirjon Mo'minov
Mohitabon bo'lasiz
03:58
Yulduz Usmonova
Mendan meni so'rama
03:23
Yulduz Usmonova
Men o'zimni topmasam
05:19
Yulduz Usmonova
Men kim
04:48
Sobirjon Mo'minov
Mungli singlim
04:43
Sobirjon Mo'minov
Ko'rgoni keldim
04:14
Yulduz Usmonova
Marg'ilon
03:43
Yulduz Usmonova
Mayda-mayda
04:53
Yulduz Usmonova
Mashrab
04:31
Yulduz Usmonova
Mardikor ayol
04:51
Yulduz Usmonova
Mard yigit
04:31
Yulduz Usmonova
Mabarijon
03:46
Yulduz Usmonova
Kuydurma jonim
03:34
Yulduz Usmonova
Lola
03:35
Yulduz Usmonova
Layli
03:13
Sobirjon Mo'minov
Ko'ngil bermang
04:38
Sobirjon Mo'minov
Kuydirasiz
03:32
Sobirjon Mo'minov
Ko'zlari jayron
03:02
Yulduz Usmonova
Ko'zlaring ma'yus
04:30
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