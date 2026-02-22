Xondamir Boboyorov - Armonim

Xondamir Boboyorov — Armonim
Ijrochi: Xondamir Boboyorov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 26
Hajmi: 5.96 MB
Davomiyligi: 03:14
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-02-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Armonim» qo'shig'ini Xondamir Boboyorov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 26 marta tinglangan — bu Xondamir Boboyorovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.

Xondamir Boboyorov - Armonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00