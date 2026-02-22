Xondamir Boboyorov - Armonim
|Ijrochi:
|Xondamir Boboyorov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|26
|Hajmi:
|5.96 MB
|Davomiyligi:
|03:14
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|22-02-2026
Qo'shiq haqida
«Armonim» qo'shig'ini Xondamir Boboyorov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:14, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 26 marta tinglangan — bu Xondamir Boboyorovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i.
Xondamir Boboyorov - Armonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.