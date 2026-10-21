Xamdam Sobirov, Ziyoda - Marmelad

Xamdam Sobirov, Ziyoda — Marmelad
Ijrochilar: Xamdam Sobirov, Ziyoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1.26 MB
Davomiyligi: 00:40
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Marmelad» — Xamdam Sobirov va Ziyoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)». Bu Xamdam Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Xamdam Sobirov, Ziyoda - Marmelad qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00