Xamdam Sobirov, Ziyoda - Marmelad
|Ijrochilar:
|Xamdam Sobirov, Ziyoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1.26 MB
|Davomiyligi:
|00:40
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Marmelad» — Xamdam Sobirov va Ziyoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:40, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)». Bu Xamdam Sobirovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Xamdam Sobirov, Ziyoda - Marmelad qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.