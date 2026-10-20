Sultonov Nazirjon - Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q
|Ijrochi:
|Sultonov Nazirjon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|11.97 MB
|Davomiyligi:
|06:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
Sultonov Nazirjonning «Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan.
Sultonov Nazirjon - Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.