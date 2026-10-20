Sultonov Nazirjon - Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q

Sultonov Nazirjon — Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q
Ijrochi: Sultonov Nazirjon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 11.97 MB
Davomiyligi: 06:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sultonov Nazirjonning «Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan.

Sultonov Nazirjon - Do'stman deydi do'stligidan nishona yo‘q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00