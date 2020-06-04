Serider - Yur
|Ijrochi:
|Serider
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|510
|Davomiyligi:
|00:00
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-06-2020
Qo'shiq haqida
Seriderning «Yur» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 4-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 510 marta tinglangan. Serider ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni sevaman», «Yor», «So'ngi g'o'ng'iroq». Bu Seriderning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Serider - Yur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.