Serider - Yur

Serider — Yur
Ijrochi: Serider
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 510
Davomiyligi: 00:00
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-06-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Seriderning «Yur» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 4-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 510 marta tinglangan. Serider ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni sevaman», «Yor», «So'ngi g'o'ng'iroq». Bu Seriderning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Serider - Yur qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00