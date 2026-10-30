Saidxon UZ - Yana sevaradim
|Ijrochi:
|Saidxon UZ
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.57 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Yana sevaradim» — Saidxon UZ ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Bu Saidxon UZning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Saidxon UZ - Yana sevaradim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.