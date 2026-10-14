Nusrat Abdurasulxon - O'g'ri bo'lmaydi
|Ijrochi:
|Nusrat Abdurasulxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.44 MB
|Davomiyligi:
|03:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2026
Qo'shiq haqida
«O'g'ri bo'lmaydi» qo'shig'ini Nusrat Abdurasulxon ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Bu Nusrat Abdurasulxonning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Nusrat Abdurasulxon - O'g'ri bo'lmaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.