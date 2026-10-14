Jamoladdin Amatov - Sensiz
|Ijrochi:
|Jamoladdin Amatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.92 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|14-10-2026
Qo'shiq haqida
«Sensiz» — Jamoladdin Amatov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Bu Jamoladdin Amatovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jamoladdin Amatov - Sensiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.