Munisa Rizayeva - Adolar etma

Munisa Rizayeva — Adolar etma
Ijrochi: Munisa Rizayeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.89 MB
Davomiyligi: 01:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Adolar etma» — Munisa Rizayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Munisa Rizayeva ijrosida saytda jami 177 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bo’ldi yurak», «Kuch ber», «O’g’ri». Bu Munisa Rizayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Munisa Rizayeva - Adolar etma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00