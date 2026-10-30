Munisa Rizayeva - Adolar etma
|Ijrochi:
|Munisa Rizayeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|2.89 MB
|Davomiyligi:
|01:33
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-10-2026
Qo'shiq haqida
«Adolar etma» — Munisa Rizayeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 30-oktabrda qo'shilgan. Munisa Rizayeva ijrosida saytda jami 177 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bo’ldi yurak», «Kuch ber», «O’g’ri». Bu Munisa Rizayevaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Munisa Rizayeva - Adolar etma qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.