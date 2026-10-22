Lola - Sensiz

Lola — Sensiz
Ijrochi: Lola
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 2.56 MB
Davomiyligi: 01:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 22-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Lolaning «Sensiz» qo'shig'i. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 22-oktabrda qo'shilgan. Lola ijrosida saytda jami 124 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qaytmayman», «Sen hayotimning mazmunisan», «Undan nimam kam». Bu Lolaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Lola - Sensiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00