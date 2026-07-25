Diyorbek A'zamov - Abdullajon
|Ijrochi:
|Diyorbek A'zamov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|6.42 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-07-2026
Qo'shiq haqida
«Abdullajon» qo'shig'ini Diyorbek A'zamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.
Diyorbek A'zamov - Abdullajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.