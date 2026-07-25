Diyorbek A'zamov - Abdullajon

Diyorbek A'zamov — Abdullajon
Ijrochi: Diyorbek A'zamov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 6.42 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Abdullajon» qo'shig'ini Diyorbek A'zamov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 25-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.

Diyorbek A'zamov - Abdullajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00