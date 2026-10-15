Bojalar - Achchiq hayot (New version)

Bojalar — Achchiq hayot (New version)
Ijrochi: Bojalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.86 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Achchiq hayot (New version)» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)». Bu Bojalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Bojalar - Achchiq hayot (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00