Bojalar - Achchiq hayot (New version)
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.86 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2026
Qo'shiq haqida
«Achchiq hayot (New version)» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)». Bu Bojalarning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bojalar - Achchiq hayot (New version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.