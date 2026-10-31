Beggi - Brand
|Ijrochi:
|Beggi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.38 MB
|Davomiyligi:
|02:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-10-2026
Qo'shiq haqida
«Brand» — Beggi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Beggi ijrosida saytda jami 42 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Aisha (uzbekcha)», «Qara Yengildim», «Nozigim». Bu Beggining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Beggi - Brand qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.