Beggi - Brand

Beggi — Brand
Ijrochi: Beggi
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.38 MB
Davomiyligi: 02:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Brand» — Beggi ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Beggi ijrosida saytda jami 42 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Aisha (uzbekcha)», «Qara Yengildim», «Nozigim». Bu Beggining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Beggi - Brand qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00