Aydayozin - Kuyseyan eje
|Ijrochi:
|Aydayozin
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|1 MB
|Davomiyligi:
|00:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-10-2026
Qo'shiq haqida
«Kuyseyan eje» — Aydayozin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Aydayozin ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Allandym yandym yandym yalana ynandym», «Alo pryom gowy dami halok», «Yalbaryan dine Allama». Bu Aydayozinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aydayozin - Kuyseyan eje qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.