Aydayozin - Kuyseyan eje

Aydayozin — Kuyseyan eje
Ijrochi: Aydayozin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 1 MB
Davomiyligi: 00:31
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 20-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Kuyseyan eje» — Aydayozin ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq Ruscha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-oktabrda qo'shilgan. Aydayozin ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Allandym yandym yandym yalana ynandym», «Alo pryom gowy dami halok», «Yalbaryan dine Allama». Bu Aydayozinning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Aydayozin - Kuyseyan eje qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00