Alinur, Alim - Qora ko’zim
|Ijrochilar:
|Alinur, Alim
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.16 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Qora ko’zim» — Alinur va Alim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Alinur ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sensiz (Benom cover) REMIX», «Yashagin bugun», «Sen bilan». Bu Alinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Alinur, Alim - Qora ko’zim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.