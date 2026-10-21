Alinur, Alim - Qora ko’zim

Alinur, Alim — Qora ko’zim
Ijrochilar: Alinur, Alim
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.16 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 21-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qora ko’zim» — Alinur va Alim ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Alinur ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sensiz (Benom cover) REMIX», «Yashagin bugun», «Sen bilan». Bu Alinurning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Alinur, Alim - Qora ko’zim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00