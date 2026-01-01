Sentabr 2026
Bu oyda 1 700 ta qo'shiq qo'shilgan.
Yanvar
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Sentabr
Black Barny
На Дерибасовской
00:57
Gudvin
Ничего не проси
04:52
SOUL 8
А можно тихо
05:07
Sharygin
Ты уже минут 12 стоишь в прихожей
00:35
Zulayho Boyxonova
Yangi O'zbekiston
03:42
BEST guruhi
Ketamiz yur
03:52
Farrux Maxmudov
Sog’indim (Enigma version)
04:23
Dilso'z
Indallo
02:37
Nurtore Esbol
Ты мой рассвет
08:20
Макс Роуден
Жизнь словно море
04:45
Vitalina
Пустие люди
03:51
Gulnara Muratbaeva
Mendeyi joqta
02:12
Olga Lorenz
Матушка земля
01:39
Ваня Barsik
Гіркий цей дим
01:27
Саня Саныч
Солнце моё ненаглядное
04:05
Сергей Орлов
Голубые глазки
03:29
Garik
Кому нужна победа если город превращен в золу
05:42
Vernaya Ai
Распахни
01:34
Gudvin & SOUL 8
Позвони
02:40
Никита Шульгин & Мария Денисова
Мурашки
02:07
Тиночка Клофелинн
Машина ЗИС, гружённая бензином
02:48
Serebro
Мама люба (speed up)
02:47
Paul Lamberg
Моё сердце (cover)
02:55
Марина Наринская
Не уходи
02:47
SODA LUV
Плацебо
02:20
ФОГЕЛЬ & ЗАРЯДКА
Поезда 2.0
02:41
Arcadianca
Воздухан
03:10
Брянская
С чистого листа
03:23
Blondinka Tasha
Мечтай
00:39
Daricorn
Қалай ғашық болдым мен көз қарасына
00:45
MoonwalkersMusic
Я так кайфую под музыку
02:00
Владимир Песня
Осень
01:00
Елена Карпук
Аг.Дружиловичи
00:59
Andreas Weidemann
Осенний свет
01:00
Yaia & Soli
Шуршали Листы
00:59
Guru AI
И до утра с тобою буду
03:13
SAZ AI
Өзің бол
01:52
Katyusha music
ТИШИНА ДУШИ
04:23
EdisonFit
До Завтра Мадам 2
00:51
MoonwalkersMusic
На полной скорости
03:28
Daricorn
Западло
00:37
J.Ne
Прости
00:52
Михалыч
Это спектакль жизни
02:56
Gudvin
Не пришлось
02:45
Ingvar
Сенье сеньерита
00:38
Shami
Я нашёл тебя не покидай
02:51
Лисичка
Я в этой жизни точно не безгрешна
00:38
BIIOSSOM
Я боль твою как боль свою
03:02
Amirchik
Кыргызстан
02:15
Afro House Remix
Beni Al Ta Ki Seni Görene Kadar
04:12
Alisher Konysbaev
Janym sen
00:23
Светлана
До свидания лето
01:19
Max Marchenko
Шёпот на подушке
03:57
Moonwalkermusic
Ищу свою любовь
02:23
Татьяна Высоцкая
Моё счастье
06:18
Xamdam Bobirov
Tango
03:01
Гузель Уразова
Тиннэр кирэк яшэргэ
03:40
Руслан Добрый
Разбитое сердце
02:17
Gudvin Ai
Маленькая грусть
03:20
Almaz Orazalin
Saǵynyp kelemin
03:34
White Boy X
Не пишет первая
02:08
Radil & ANAME
НЕ ХВАТАЛО (Полная версия)
02:20
Неуловимый
Я буду петь тебе в миноре
00:20
Мэлли
Салтан
03:29
Мераб Амзоев
Геометрия
02:30
Тихон
Ой жизнь моя, не гаси меня (история уставшего человека)
04:39
Muhammad Ahmad
Endi kelma
02:55
Nafisa Farmonova
Ona
04:15
Elyor Temirov
Aytib qo’ymang
04:38
Gudvin
Маленькая грусть
03:20
Svetnatalie
До свидания, лето
01:19
ArtVenka
Куш делить, не целоваться
04:30
Gudvin
Осень
03:00
Sharygin
Мы встретимся с тобой поближе
00:52
MoonwalkersMusic
Только ты
05:04
SDLW
Па-па
00:40
Gudvin
Игры зеркала
03:10
Ольга Таёжная
Зачем колечко мне дарил
03:31
Палыч
Такую не забывают
04:48
Gudvin
Брожу одна по сентябрю
02:53
MoonwalkersMusic
Ищу свою любовь
02:23
SOUL 8
Осень тоже весна
03:16
MoonwalkersMusic
Ещё один видос
01:37
Сергей Одинцов
Какой я вам алкаш
00:30
Guru AI
Свет любви
01:16
SERJJ
Добро не оставляет шрамы
00:35
Blondinka Tasha
Дождь стучит по проводам
00:55
Шарыгин
Поближе
01:19
Мэлли
Несмеяна
01:54
Mekhman
Я папина принцесса
02:14
Sonic Production
Ichi qoralar
00:52
Мэлли
Русский Сказ 2 (Новый Альбом 2026)
02:07
Ваня Дмитриенко
Почерк
01:28
Мэлли
Водяной
03:34
Мэйби Бэйби
Babybars 4
00:13
Мэлли
Тридцать три богатыря
02:39
Кахабери
Мама я полюбила грузина
05:19
Voblago Music
Угадай кто она по знаку зодиака
02:48
Песня на 1 сентября
Учат в школе учат в школе учат в школе
04:09
Sarvinoz Ruziyeva
Dil uni so'rama
03:40
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Yillar arxivi
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Sentabr
Yangi qo'shiqlar
Murodjon Mashrapov — Ertaga
Mirzabek Xolmedov — Bu taqdir
MAUR — А че тут за тусы
Moonwalkersmusic — До Москвы
Nerātnās Dziesmas, M.M. — Ja Es Būtu Bagāts Vīrs
Gudvin — Когда я стану бабушкой старенькой
Ramzes — Любимый баг
ROBI AI — Надо просто жить
Гектор — Мне нравится
Орёл — Я с утра письмо отправил Богу
Муз Он — Зацени
Bazar Jackson — Меня манит money и ее запах
Kiddybuff — И я вновь проснусь вне воли и увижу
Яша Jascha — Как не любить ремикс
Айгор — Любимая зараза
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
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