Yaxyo Muhammad - Xayr do’stlar

Yaxyo Muhammad — Xayr do’stlar
Ijrochi: Yaxyo Muhammad
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 9.13 MB
Davomiyligi: 04:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xayr do’stlar» qo'shig'ini Yaxyo Muhammad ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Bu Yaxyo Muhammadning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Yaxyo Muhammad - Xayr do’stlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00