Yaxyo Muhammad - Xayr do’stlar
|Ijrochi:
|Yaxyo Muhammad
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|9.13 MB
|Davomiyligi:
|04:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2026
Qo'shiq haqida
«Xayr do’stlar» qo'shig'ini Yaxyo Muhammad ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Bu Yaxyo Muhammadning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Yaxyo Muhammad - Xayr do’stlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.