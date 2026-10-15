Sevinch Majidov - Lek sizdan kutmagan edim
|Ijrochi:
|Sevinch Majidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.49 MB
|Davomiyligi:
|02:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|15-10-2026
Qo'shiq haqida
Sevinch Majidovning «Lek sizdan kutmagan edim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Sevinch Majidov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men yaxshi yomon man», «Kimdir bormi», «Tog'ajon». Bu Sevinch Majidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sevinch Majidov - Lek sizdan kutmagan edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.