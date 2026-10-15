Sevinch Majidov - Lek sizdan kutmagan edim

Sevinch Majidov — Lek sizdan kutmagan edim
Ijrochi: Sevinch Majidov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.49 MB
Davomiyligi: 02:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Sevinch Majidovning «Lek sizdan kutmagan edim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Sevinch Majidov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Men yaxshi yomon man», «Kimdir bormi», «Tog'ajon». Bu Sevinch Majidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Sevinch Majidov - Lek sizdan kutmagan edim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00