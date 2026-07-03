Saidmurod Sultanmuratov - Jigarlarim
|Ijrochi:
|Saidmurod Sultanmuratov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2
|Hajmi:
|8.05 MB
|Davomiyligi:
|04:22
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-07-2026
Qo'shiq haqida
Saidmurod Sultanmuratovning «Jigarlarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.
Saidmurod Sultanmuratov - Jigarlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.