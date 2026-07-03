Saidmurod Sultanmuratov - Jigarlarim

Saidmurod Sultanmuratov — Jigarlarim
Ijrochi: Saidmurod Sultanmuratov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2
Hajmi: 8.05 MB
Davomiyligi: 04:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Saidmurod Sultanmuratovning «Jigarlarim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 marta tinglangan.

Saidmurod Sultanmuratov - Jigarlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00