Jamshid Sultanov - Lola

Jamshid Sultanov — Lola
Ijrochi: Jamshid Sultanov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 4.72 MB
Davomiyligi: 02:33
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 14-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Lola» qo'shig'ini Jamshid Sultanov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:33, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 14-oktabrda qo'shilgan. Jamshid Sultanov ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onashim», «Mehribonim Onashim», «Harf Nazan Nazan». Bu Jamshid Sultanovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Jamshid Sultanov - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00