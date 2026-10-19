Hosila Rahimova - Devona bo’lmanguncha
|Ijrochi:
|Hosila Rahimova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.09 MB
|Davomiyligi:
|03:18
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2026
Qo'shiq haqida
«Devona bo’lmanguncha» qo'shig'ini Hosila Rahimova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Hosila Rahimova ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qorajon», «Xotira xiyoboni». Bu Hosila Rahimovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Hosila Rahimova - Devona bo’lmanguncha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.