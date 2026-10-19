Hosila Rahimova - Devona bo’lmanguncha

Hosila Rahimova — Devona bo’lmanguncha
Ijrochi: Hosila Rahimova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 6.09 MB
Davomiyligi: 03:18
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 19-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Devona bo’lmanguncha» qo'shig'ini Hosila Rahimova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:18, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Hosila Rahimova ijrosida saytda jami 99 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Opa», «Qorajon», «Xotira xiyoboni». Bu Hosila Rahimovaning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Hosila Rahimova - Devona bo’lmanguncha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00