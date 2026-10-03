Bojalar guruhi - Begona
|Ijrochi:
|Bojalar guruhi
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.24 MB
|Davomiyligi:
|03:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-10-2026
Qo'shiq haqida
«Begona» qo'shig'ini Bojalar guruhi ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 3-oktabrda qo'shilgan. Bu Bojalar guruhining saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Bojalar guruhi - Begona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.