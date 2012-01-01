Ноябрь 2012
698 треков за месяц.
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Shohjahon Jo'rayev
Ey dil
05:56
Shohjahon Jo'rayev
Laylimisan
03:45
Shohjahon Jo'rayev
Jayron
03:39
Shohjahon Jo'rayev
Yor uxlasin
04:31
Otabek Mutalxo'jayev
Yurtim jamoli
03:23
Otabek Mutalxo'jayev
Muhabbatning o'zi baxt
03:50
Otabek Mutalxo'jayev
Izlay-izlay yulduzni
03:12
Otabek Mutalxo'jayev
Yoningda qolganim
04:02
Samras
Yo'q-yo'q
03:44
Iroda Dilroz & Kumush Razzoqova
Salom muhabbat
03:44
Kumush Razzoqova
Unutmaymiz bizlar hech qachon
03:23
Kumush Razzoqova
Muborak bo'lsin
04:07
Kumush Razzoqova
Omon bo'laylik
02:54
Kumush Razzoqova
Hayr demang
05:18
Kumush Razzoqova
Azizim baxtiyorim
04:11
Kumush Razzoqova
Ko'zgu
04:26
Kumush Razzoqova
Zor bo'lib
03:47
Kumush Razzoqova
Hamon
03:06
Kumush Razzoqova
Uchar qush
03:46
Kumush Razzoqova
Surma
03:41
Kumush Razzoqova
Muhabbat
04:38
Kumush Razzoqova
Ayriliq
04:09
Kumush Razzoqova
Zor kelmadi
03:57
Kumush Razzoqova
Yulduzim
05:01
Kumush Razzoqova
Sevishni o'rgat
03:09
Kumush Razzoqova
Omon-omon
04:23
Kumush Razzoqova
Hijron
05:00
Kumush Razzoqova
Har kecha
05:17
Kumush Razzoqova
Prosti menya (Прости меня)
04:27
Kumush Razzoqova
Ketolmayman
04:10
Kumush Razzoqova
Christmas
03:42
Kumush Razzoqova
Ajratolmas
05:14
Kumush Razzoqova
Last dance
04:45
Kumush Razzoqova
Ptitsi uletayut (Птицы улетают)
04:14
Kumush Razzoqova
Kuz gullari
04:13
Kumush Razzoqova
Kafe vospominaniy (Кафе воспоминаний)
04:44
Kumush Razzoqova
Ikki daraxt
03:25
Kumush Razzoqova
Cheremshina
04:20
Kumush Razzoqova
Jdi menya (Жди меня)
03:48
Kumush Razzoqova
Pomni menya (Помни меня)
04:09
Kumush Razzoqova
Bermayman
03:35
Kumush Razzoqova
Ilyuzii
04:54
Kumush Razzoqova
Bo'ron
05:14
Komil Mirsoliyev
O'g'lon
03:24
Komil Mirsoliyev
Sevaman
03:34
Komil Mirsoliyev
Mayli ketaqol
04:13
Komil Mirsoliyev
Ilvosin
03:39
Komil Mirsoliyev
Sen baxtli bo'lgil
06:55
Kozim Qayumov
Yuragim qo'shiqda
03:17
Kozim Qayumov
Charxpalak
03:06
Kozim Qayumov
Hayot go'zal
03:44
Kozim Qayumov
Futbol
03:11
Kozim Qayumov
Sport tinchlik elchisi
01:35
Kozim Qayumov
Sovchilar
04:40
Kozim Qayumov
Sayyora
06:49
Kozim Qayumov
Raqs aylasa
04:50
Kozim Qayumov
Oromijon
06:25
Kozim Qayumov
Noz ko'rinar
04:05
Kozim Qayumov
Munojatini tinglab
07:53
Kozim Qayumov
Magdalena
04:10
Kozim Qayumov
Listopad (Листопад)
04:44
Kozim Qayumov
Kristina
05:00
Kozim Qayumov
Qalandar
07:46
Kozim Qayumov
Jonon
03:43
Kozim Qayumov
Bolam
03:46
Kozim Qayumov
Bessame mucho
04:14
Kozim Qayumov
Bevafo yor
03:35
Qilichbek Madaliyev
Sevishimga
03:23
Qilichbek Madaliyev
Sevaman
04:16
Qilichbek Madaliyev
Yuragimda
03:15
Qilichbek Madaliyev
Ehtiyot bo'l
04:55
Qilichbek Madaliyev
Mastona
03:31
Qilichbek Madaliyev
Dadajon
04:42
Qilichbek Madaliyev
Tangrimiz
05:00
Qilichbek Madaliyev
Chiroyli qiz
03:58
Qilichbek Madaliyev
Kimligini aytmayman
04:31
Qilichbek Madaliyev
Sochi uzun
03:42
Karen Gafurjanov
Proshay (Прощай)
04:06
Karen Gafurjanov
Novaya pesnya (Новая песня)
04:14
Karen Gafurjanov
Ne sujdeno (Не суждено)
03:33
Karen Gafurjanov
Men uchun
03:56
Karen Gafurjanov
Will you
03:43
Karen Gafurjanov
O'ynasin
05:15
Karen Gafurjanov
Sog'inaman
04:45
Karen Gafurjanov
Sayyora
05:38
Karen Gafurjanov
Olmacha
04:05
Karen Gafurjanov
Ne hayot
04:01
Karen Gafurjanov
Yor-yor
04:04
Karen Gafurjanov
Yor o'zga
04:47
Karen Gafurjanov
Azizim
04:36
Karen Gafurjanov
Agar
03:54
Kaniza
Bilmaydi
03:50
Kaniza
Men uchun
03:44
Ilhom Ibrohimov
To'y
04:09
Ilhom Ibrohimov
Seni ko'rmoq qiyin
04:57
Ilhom Ibrohimov
Ovvoramiz
04:31
Ilhom Ibrohimov
Qiyo boqaver
04:32
Ilhom Ibrohimov
Yo rabbim
03:47
Ilhom Ibrohimov
Bojalar
03:20
Ilhom Ibrohimov
Biz yoshlar
03:31
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