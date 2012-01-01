Ноябрь 2012
698 треков за месяц.
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Komil Klassik
Sevgilim
04:08
Komil Klassik
Olis-olis
03:38
Komil Klassik
Kuz oqshomlari
04:36
Komil Klassik
Glaza (Глаза)
03:30
Iroda Iraliyeva
Sevgi azobi
03:07
Iroda Iraliyeva
Og'ajon
03:13
Iroda Iraliyeva
Lo'laki
03:49
Iroda Iraliyeva
Tabassum
03:40
Dildora Niyozova
O'rgilayin oshiq bo'libsiz
03:50
Dildora Niyozova
Sevaman
04:03
Dildora Niyozova
Ro'moim
03:36
Dildora Niyozova
Rahmon
03:08
Dildora Niyozova
Onangni esla
03:55
Dildora Niyozova
Olmasi
04:34
Dildora Niyozova
Oysiz tunlar
03:46
Dildora Niyozova
Yerga boq
04:28
Dildora Niyozova
Aylanadi
03:54
Dildora Niyozova
Erkaklar
03:23
Burhonxo'ja Imomxo'jayev
O'tolmayman
03:31
Burhonxo'ja Imomxo'jayev
Sms
03:23
Burhonxo'ja Imomxo'jayev
Ona
04:20
Botir Zokirov
Ya slishu tvoy golos (Я слышу твой голос)
03:34
Botir Zokirov
Sedaya lyubov (Седая любовь)
04:30
Botir Zokirov
Provodnik karavana (Проводник каравана)
03:18
Botir Zokirov
Pridi lyubimaya (Приди любимая)
02:40
Botir Zokirov
Potseluy menya (Поцелуй меня)
05:25
Botir Zokirov
Pesnya razluki (Песня разлуки)
03:41
Botir Zokirov
Ocharovan toboy (Очарован тобой)
02:50
Botir Zokirov
O, vetok (О, веток)
02:49
Botir Zokirov
Yor kel
02:38
Botir Zokirov
Yarog' etma
04:28
Botir Zokirov
Ya k tebe pridu (Я к тебе приду)
03:40
Botir Zokirov
Ne qasding
03:42
Botir Zokirov
Lutf aylagin
02:31
Botir Zokirov
Hindcha
03:28
Botir Zokirov
Hayolim olgan
03:09
Botir Zokirov
Bir oqshom
03:08
Botir Zokirov
Benama
03:16
Botir Qodirov
Xolidan
03:46
Botir Qodirov
To'y
04:00
Botir Qodirov
Senga nima yoqadi
03:28
Botir Qodirov
Ra'nosiz
03:20
Botir Qodirov
Ko'chamizdan o'tganda
04:25
Botir Qodirov
Kutaman
04:03
Botir Qodirov
Kuydim
04:11
Botir Qodirov
Qaniydi
03:46
Botir Qodirov
Qandoq qilaman
05:01
Botir Qodirov
Ayt
04:48
Botir Qodirov
Ado bo'ldim
03:12
Aziz Rajabiy
Shirin
03:12
Aziz Rajabiy
Shahrizoda
03:03
Aziz Rajabiy
O'rtar
04:11
Aziz Rajabiy
Uzoroingdan
03:02
Aziz Rajabiy
Sanamey
03:11
Aziz Rajabiy
Kuygay
05:33
Aziz Rajabiy
Yorim
03:48
Aziz Rajabiy
Durdona
03:29
Aziz Rajabiy
Vatandosh
03:32
Nilufar
Yolg'iz qo'ymagin
03:26
Nilufar
Sen
03:33
Nilufar
Ova-ova
03:10
Nilufar
Jim bo'l
03:52
Tamila
Yagonam
03:52
Doston Ubaydullayev
Yuragim bo'm bo'sh
03:51
Amira Alibekova
Najotimsan
04:31
Jaloliddin
Sen kutganim
03:53
Jaloliddin
Ko'rishguncha
03:51
Ulug'bek Rahmatullayev
Yomg'irlar
04:09
Mavluda Asalxo'jayeva
Hayronim
03:38
Lola
Ozor berma
03:47
Ziynat guruhi
O'yna
03:13
Ziynat guruhi
Sevgi sururi
03:19
Ziynat guruhi
Bu ko'zlar
03:41
Dilmurod Mutalshayxov
Rad etma
03:41
Vohidjon Isoqov
Bag'ring tosh
03:45
Shod
Bir mani tanla
03:41
Shod
Alvido
02:51
Alisher Zokirov
Kulganingda
03:14
Alisher Zokirov
Istamadi (slow)
04:37
Jasur Umirov
Ozarbayjon qizi
03:27
Humoyun Soipov
Gulim
03:39
Sayyorai Jahon
Navro'z
04:09
Sayyorai Jahon
Ko'zlarimga to'tiyo
03:33
Sayyorai Jahon
Qoshim qaroligi
03:06
Sayyorai Jahon
Ozarbayjoncha
04:13
Jafarbek
Qurbon o'lan
03:22
Jasur Umirov
Men qotilman
06:24
Jalol Do'st
Dunyo
02:49
Yoshlar
Jonim bo'ling (new ver)
04:17
Anvar Sobirov & Dovud To'rayev
Sevgi
03:06
Dilnoza Akbarova
Hayotimsan
03:34
Dilmurod Mutalshayxov
Muhabbat (arabic version)
04:21
Akmal Saidov
Sevasanku
03:33
Bojalar
Roking rol
02:45
Husan
Omadsiz sevgi (slow version)
03:24
Shahzoda
Qo'llar tepaga
03:10
Doston Ubaydullayev
Otajon
03:31
Navo ansambli
O'zbekiston
03:36
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