Ноябрь 2012
698 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Lola Ahmedova
Qayda qoldi
05:29
Lola Ahmedova
Yolg'on so'zlab
04:42
Lola Ahmedova
Yolg'izginam
04:49
Lola Ahmedova
Demadim
03:31
Lola Ahmedova
Devona
03:38
Lola Ahmedova
Gal-gal
03:27
Lola Ahmedova
Vkus halvi (Вкус халви)
04:05
Lola Ahmedova
Bu gala
04:39
Lola Ahmedova
Bolicha
04:06
Lola Ahmedova
Bir sanda
04:09
Lola Ahmedova
Bir boqib qo'y
03:33
Lola Ahmedova
Armonim mening
03:46
Lola Ahmedova
Arabcha
04:11
Lola Ahmedova
O'zingiz
04:01
Lola Ahmedova
O'zbekona
03:23
Lola Ahmedova
Zor-zor
03:31
Mavluda Asalxo'jayeva & Guli Asalxo'jayeva
Kechir
03:43
Mavluda Asalxo'jayeva & Guli Asalxo'jayeva
5 kun
03:47
Mavluda Asalxo'jayeva & Adhambek Yo'ldoshev
Qachon
03:48
Mavluda Asalxo'jayeva & Anvar G'aniyev
Sog'inganda
04:14
Mavluda Asalxo'jayeva & Adham Yo'ldoshev
Qarasam
03:25
Mavluda Asalxo'jayeva & Dj Music
Senga nima
05:29
Mavluda Asalxo'jayeva
Menga qara
03:08
Mavluda Asalxo'jayeva
Men sevaman
03:41
Mavluda Asalxo'jayeva
Leyli
04:01
Mavluda Asalxo'jayeva
Layli
03:32
Mavluda Asalxo'jayeva
Qo'rqoqsan
03:52
Mavluda Asalxo'jayeva
Qo'ymaysan
03:12
Mavluda Asalxo'jayeva
Qizlarjon
04:02
Mavluda Asalxo'jayeva
Qizil gul
03:02
Mavluda Asalxo'jayeva
Ketmagin
03:59
Mavluda Asalxo'jayeva
Ket
04:30
Mavluda Asalxo'jayeva
Qasdim olaman
04:40
Mavluda Asalxo'jayeva
Qarashlaring
03:32
Mavluda Asalxo'jayeva
Qaydasan
06:40
Mavluda Asalxo'jayeva
Yig'lama
05:23
Mavluda Asalxo'jayeva
Yigit
03:11
Mavluda Asalxo'jayeva
Intizor
04:46
Mavluda Asalxo'jayeva
Ilk muhabbat
05:38
Mavluda Asalxo'jayeva
Zor bo'lasiz
03:26
Mavluda Asalxo'jayeva
Joniman
03:44
Mavluda Asalxo'jayeva
Yoring bo'laman
03:39
Mavluda Asalxo'jayeva
Yonimga kel
05:07
Mavluda Asalxo'jayeva
Yonardim
03:45
Mavluda Asalxo'jayeva
Yonaman
03:43
Mavluda Asalxo'jayeva
Yolg'izim
04:15
Mavluda Asalxo'jayeva
Dilbar
03:45
Mavluda Asalxo'jayeva
Vatanni seving
04:10
Mavluda Asalxo'jayeva
Bu ko'ngil
04:03
Mavluda Asalxo'jayeva
Boya nimalar
03:55
Mavluda Asalxo'jayeva
Bevafo yor
03:58
Mavluda Asalxo'jayeva
Bahor qalbim egasi
03:31
Mavluda Asalxo'jayeva
Arabcha
03:36
Mavluda Asalxo'jayeva
Alla
05:44
Mavluda Asalxo'jayeva
Alam qilar
04:51
Mavluda Asalxo'jayeva
Ajradim
04:51
Mavluda Asalxo'jayeva & Ravshan Komilov
Yaxshilar
05:35
Mohira Asadova
Seni hayol surib yashayman
04:57
Mohira Asadova
Hasta ko'ngil
04:34
Mohira Asadova
Kechalar
03:47
Mohira Asadova
Molyu tebya (Молю тебя)
04:03
Mohira Asadova
Ko'zlarim
04:03
Mohira Asadova
Arabcha
04:31
Mohira Asadova
Toshkent
04:29
Mohira Asadova
Begim
04:42
Mohira Asadova
Bahor
05:33
Mohira Asadova
Yalpiz
03:58
Mohira Asadova
Voy-voy
03:43
Mohira Asadova
Eslagin meni
04:59
Mohira Asadova
O'zga bilmasin
03:52
Mohira Asadova
Yetmasmu
04:03
Mohira Asadova
Sensiz
03:31
Mohira Asadova
Yolg'izim
03:53
Mohira Asadova
Dudu
04:51
Mohira Asadova
Seni
04:59
Mohira Asadova
Mehribonim
06:03
Mohira Asadova
Kuzu-kuzu
03:45
Oybek Hamroqulov
Ishq atalmish
04:02
Oybek Hamroqulov
Bir go'zalga
02:47
Oybek Hamroqulov
Gul atri
03:54
Oybek Hamroqulov
Guloyim
03:28
Oybek Hamroqulov
Oy yuzligim
03:37
Oybek Hamroqulov
Suvlar
04:55
Oybek Hamroqulov
Oftob yuzli
03:59
Oybek Hamroqulov
Shu qizning
04:50
Oybek Hamroqulov
Ishqingda
04:36
Oybek Hamroqulov
Momo yer
05:00
Oybek Hamroqulov
Sohibqironim
04:59
Oybek Hamroqulov
Ayting sanam
04:04
Oybek Hamroqulov
Qurboniman
02:56
Oybek Hamroqulov
El
03:36
Oybek Hamroqulov
Nechun bahor
03:45
Oybek Hamroqulov
Andijonlik
03:07
Oybek Hamroqulov
Kapalak
04:39
Oybek Hamroqulov
Bir pari
03:47
Oybek Hamroqulov
O'xshamadi
03:42
Oybek Hamroqulov
Oy yuzing
03:56
Oybek Hamroqulov
Oshiqlik
04:03
Shahriyor
Wake up
02:56
Shahriyor
Coco channel
03:03
←
1
2
3
4
…
7
→
Главная
»
Архив по годам
»
2012
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00